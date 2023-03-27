Супермама 5 сезон 9 випуск від 20.03.2023 дивитися онлайн

27 марта 2023 19:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 5 сезон 9 випуск від 20.03.2023 дивитися онлайн
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 9 випуск (ефір від 20.03.2023)
youtube.com/@stbua

20 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск шоу Супермама 5 сезон. 9 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 20.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Супермама 5 сезон: цього тижня глядачі познайомляться з мамами з Миколаєва. Першою гостей зустрічатиме досконала мама Юлія. Учасниця реаліті працює контент-менеджеркою та успішно веде власний блог. Разом із чоловіком героїня виховує 12-річну Софію та п’ятирічного Тимофія. Мама звикла завжди бути першою, цьому ж навчає і дітей. Софія – спортсменка, займається бадмінтоном з шести років, Тимофій займається плаванням і підготовкою до школи. Юлія вважає себе суворою мамою, любить порядок, дисципліну та чіткий графік. Чи все так досконало в їхній родині? Готові перевірити суперниці! Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 9 випуск від 20.03.2023.

9 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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