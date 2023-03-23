Супермама 5 сезон 7 випуск від 15.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску проєкту Супермама 5 сезон: третьою на цьому тижні гостей зустрічатиме спокуслива мама Ліля. Фотомодель виховує півторарічну Настю. З донькою вона проводить багато часу, любить вдягатися у схожі сукні, фотографуватись з Настею та мріє, щоб маленька теж була творчою особистістю. 80% фотосесій Лілі – зйомки у білизні, а ідеальне тіло – одне з головних досягнень дівчини! Чи так ідеально вона виховує свою доньку? Готові перевірити суперниці! Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 7 випуск від 15.03.2023.
7 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.