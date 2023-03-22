Позивний Надія 1 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн

22 марта 2023 20:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Позивний Надія 1 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн
Позивний Надія: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 19.03.2023)
Пресслужба каналу СТБ

19 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту Позивний Надія 2023. 1 випуск проєкту Позивний Надія від 19.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожДНК. Свої 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
Дивіться у 1 випуску проєкту Позивний Надія 2023: початок повномасштабного вторгнення росії в Україну змінив життя кожного українця, зокрема й акушерки Віри Целик. У найважчий період жінка наважилася на серйозний крок: залишити свою родину в окупованому селі на Чернігівщині заради порятунку десятків жінок, які мають стати матерями. Віра Целик разом зі своїми колегами зробили все можливе, щоб перетворити бомбосховище пологового будинку на комфортне відділення. Безсонні ночі, пологи, чергування 24/7 біля породіль та новонароджених, контроль їхнього стану – протягом 42 днів Віра працювала заради порятунку життів. Як пройшов цей пекельний період? Дивіться онлайн проєкт Позивний Надія 1 випуск від 19.03.2023.

1 випуск проєкту Позивний Надія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Позивний Надія дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ/

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу відео Надія Матвєєва Позивний Надія телешоу 2023

Матеріали на тему

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 21.03.2023)
Телешоу

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 21.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.03.2023)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 20.03.2023)
«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про зйомки нових випусків проєкту
Новини

«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про зйомки нових випусків проєкту
«Невірний»: телеканал «1+1 Україна» покаже турецький драматичний серіал
Анонси на ТВ

«Невірний»: телеканал «1+1 Україна» покаже турецький драматичний серіал
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023
Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)

Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023
Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)

Я люблю Україну: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK