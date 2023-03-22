Позивний Надія 1 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн

19 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту Позивний Надія 2023. 1 випуск проєкту Позивний Надія від 19.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Позивний Надія 2023: початок повномасштабного вторгнення росії в Україну змінив життя кожного українця, зокрема й акушерки Віри Целик. У найважчий період жінка наважилася на серйозний крок: залишити свою родину в окупованому селі на Чернігівщині заради порятунку десятків жінок, які мають стати матерями. Віра Целик разом зі своїми колегами зробили все можливе, щоб перетворити бомбосховище пологового будинку на комфортне відділення. Безсонні ночі, пологи, чергування 24/7 біля породіль та новонароджених, контроль їхнього стану – протягом 42 днів Віра працювала заради порятунку життів. Як пройшов цей пекельний період? Дивіться онлайн проєкт Позивний Надія 1 випуск від 19.03.2023.

1 випуск проєкту Позивний Надія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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