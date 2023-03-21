ДНК. Свої 2 сезон 3 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн
19 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 3 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 19.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Марина також розшукувала Дениса Ковальова, віцечемпіона світу з бальних танців на візках. Спортсмен приїхав до студії ДНК. Свої 2 сезон, щоб відновити втрачений зв'язок зі своїми друзями, які залишилися в Бахмуті. Кого журналісти спромоглися знайти? Чи має шанс Денис повернутися в спорт? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 3 випуск від 19.03.2023.
3 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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