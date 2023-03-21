ДНК. Свої 2 сезон 3 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн

21 марта 2023 23:24 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

ДНК. Свої 2 сезон 3 випуск від 19.03.2023 дивитися онлайн
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
Пресслужба каналу СТБ

19 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 3 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 19.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожГоворить вся країна: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 16.03.2023)
Дивіться у 3 випуску проєкту ДНК. Свої 2 сезон: до команди проєкту ДНК. Свої звернулися Марина та Юлія, вчительки української мови у місцевій школі Бахмута. Подруги дуже переймаються двома своїми учнями, які до останнього не залишали місто. Чи вдасться журналістам розшукати дітей із їхніми сім'ями у серці Бахмута?

Марина також розшукувала Дениса Ковальова, віцечемпіона світу з бальних танців на візках. Спортсмен приїхав до студії ДНК. Свої 2 сезон, щоб відновити втрачений зв'язок зі своїми друзями, які залишилися в Бахмуті. Кого журналісти спромоглися знайти? Чи має шанс Денис повернутися в спорт? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 3 випуск від 19.03.2023.

3 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу відео Тетяна Висоцька ДНК. Свої Бахмут телешоу 2023 ДНК. Свої 2 сезон

Матеріали на тему

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 20.03.2023)
Телешоу

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 20.03.2023)
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 14.03.2023)
Телешоу

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 14.03.2023)
Анастасія Коротка розповіла про стосунки з Андрієм Бєдняковим на відстані
Новини

Анастасія Коротка розповіла про стосунки з Андрієм Бєдняковим на відстані
Ірма Вітовська поділилася особливими книжками українських поетів
Новини

Ірма Вітовська поділилася особливими книжками українських поетів
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Популярне відео

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK