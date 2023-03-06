ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023 дивитися онлайн

5 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 05.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту ДНК. Свої 2 сезон: дружина поліцейського з Херсонщини, якого викрали окупанти, залишилася сама на сьомому місяці вагітності під прицілом ворога. Коли настав час пологів, Оля народжувала донечку у підвалі власного напівзруйнованого будинку, під ракетними обстрілами. Яким чином Ольга домоглася звільнення чоловіка з полону, хто приймав у неї пологи, та чому тепер жінка має доводити, що це немовля – її рідна донечка?

Друга героїня випуску – Кароліна з Маріуполя, яка лежала в одній палаті з Маріанною Вишемирською, світлини якої облетіли увесь світ. Кароліна народила свою донечку у справжньому жаху, коли в окупованому місті вже не було зв’язку, світла, води і, навіть, лікарів… Аби не дівчина-інтерн на ім’я Марія, яка, не маючи жодного досвіду прийняття пологів, стала справжньою рятівницею одразу двох життів, Кароліна з дитиною, мабуть, не вижили б. Тепер Кароліна хоче віднайти Марію та подякувати їй за два життя. Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023.

1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться 7 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.