ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023 дивитися онлайн

6 марта 2023 18:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023 дивитися онлайн
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.03.2023)
instagram.com/stbua

5 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 05.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожРІК – дивитися онлайн авторський документальний проєкт Дмитра Комарова
Дивіться у 1 випуску проєкту ДНК. Свої 2 сезон: дружина поліцейського з Херсонщини, якого викрали окупанти, залишилася сама на сьомому місяці вагітності під прицілом ворога. Коли настав час пологів, Оля народжувала донечку у підвалі власного напівзруйнованого будинку, під ракетними обстрілами. Яким чином Ольга домоглася звільнення чоловіка з полону, хто приймав у неї пологи, та чому тепер жінка має доводити, що це немовля – її рідна донечка?

Друга героїня випуску – Кароліна з Маріуполя, яка лежала в одній палаті з Маріанною Вишемирською, світлини якої облетіли увесь світ. Кароліна народила свою донечку у справжньому жаху, коли в окупованому місті вже не було зв’язку, світла, води і, навіть, лікарів… Аби не дівчина-інтерн на ім’я Марія, яка, не маючи жодного досвіду прийняття пологів, стала справжньою рятівницею одразу двох життів, Кароліна з дитиною, мабуть, не вижили б. Тепер Кароліна хоче віднайти Марію та подякувати їй за два життя. Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023.

1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться 7 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу відео Тетяна Висоцька ДНК. Свої телешоу 2023 ДНК. Свої 2 сезон

Матеріали на тему

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.03.2023)
Телешоу

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.03.2023)
Майже одружені: дивитися 13 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)
Серіали

Майже одружені: дивитися 13 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 4 випуску від 04.03.2023
Новини

МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 4 випуску від 04.03.2023
Юрій Великий з великою сольною програмою «Душевно, по-домашньому»
Новини

Юрій Великий з великою сольною програмою «Душевно, по-домашньому»PR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK