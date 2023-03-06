ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023 дивитися онлайн
5 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 05.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Друга героїня випуску – Кароліна з Маріуполя, яка лежала в одній палаті з Маріанною Вишемирською, світлини якої облетіли увесь світ. Кароліна народила свою донечку у справжньому жаху, коли в окупованому місті вже не було зв’язку, світла, води і, навіть, лікарів… Аби не дівчина-інтерн на ім’я Марія, яка, не маючи жодного досвіду прийняття пологів, стала справжньою рятівницею одразу двох життів, Кароліна з дитиною, мабуть, не вижили б. Тепер Кароліна хоче віднайти Марію та подякувати їй за два життя. Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 1 випуск від 05.03.2023.
1 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться 7 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.