ДНК. Свої 2 сезон 2 випуск від 12.03.2023 дивитися онлайн

14 марта 2023 19:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 2 сезон 2 випуск від 12.03.2023 дивитися онлайн
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 12.03.2023)
Пресслужба каналу СТБ

12 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 2 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 12.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту ДНК. Свої 2 сезон: студію проєкту відвідав 14-річний Віталій Мухарський із Киселівки Херсонської області. На долю юного українця випали десять жахливих днів у російському полоні, які він ніколи не забуде. Незважаючи на всі пережиті жахи, Віталій хоче знайти тих, хто підтримував його у полоні та ділився останньою їжею. Чи вдасться журналістам ДНК. Свої 2 сезон знайти Костянтина та Анатолія, знаючи лише їхні імена?

Другий герой випуску – юний Владислав Буряк. Він до останнього залишався у Мелітополі, щоб бути поряд із хворим дідусем. Хто ж знав, що ця затримка коштуватиме три місяці у полоні окупантів. Як Владиславу вдалося врятуватись? Чому він був цінним бранцем? І яку ціну вимагала за нього ФСБ? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 2 випуск від 12.03.2023.

2 випуск проєкту ДНК. Свої  2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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