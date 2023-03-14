ДНК. Свої 2 сезон 2 випуск від 12.03.2023 дивитися онлайн
12 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон. 2 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон від 12.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Другий герой випуску – юний Владислав Буряк. Він до останнього залишався у Мелітополі, щоб бути поряд із хворим дідусем. Хто ж знав, що ця затримка коштуватиме три місяці у полоні окупантів. Як Владиславу вдалося врятуватись? Чому він був цінним бранцем? І яку ціну вимагала за нього ФСБ? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2 сезон 2 випуск від 12.03.2023.
2 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.