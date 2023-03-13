Говорить вся країна 8 випуск від 09.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: вже пів року як Марія втратила спокій, адже щоночі до неї уві сні приходить її син, який загинув у пекельних боях під Бахмутом. Щоб заспокоїти душу Сергія, мати має виконати його останнє бажання – зробити тест ДНК та дізнатися, чи його діти насправді. Марія впевнена: все, що хоче невістка, – нажитися на імені Сергія, який героїчно загинув, і що її цікавлять лише військові виплати. Чому насправді дружина не приїхала на похорон чоловіка? Хто загрожував викрасти дітей у матері? І якими будуть результати ДНК-тесту для дітей загиблого військового? Дивіться онлайн Говорить вся країна 8 випуск від 09.03.2023.
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