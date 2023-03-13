Говорить вся країна 8 випуск від 09.03.2023 дивитися онлайн

13 марта 2023 19:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 8 випуск від 09.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

9 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 8 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 09.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: вже пів року як Марія втратила спокій, адже щоночі до неї уві сні приходить її син, який загинув у пекельних боях під Бахмутом. Щоб заспокоїти душу Сергія, мати має виконати його останнє бажання – зробити тест ДНК та дізнатися, чи його діти насправді. Марія впевнена: все, що хоче невістка, – нажитися на імені Сергія, який героїчно загинув, і що її цікавлять лише військові виплати. Чому насправді дружина не приїхала на похорон чоловіка? Хто загрожував викрасти дітей у матері? І якими будуть результати ДНК-тесту для дітей загиблого військового? Дивіться онлайн Говорить вся країна 8 випуск від 09.03.2023.

8 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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