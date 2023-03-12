Говорить вся країна 7 випуск від 08.03.2023 дивитися онлайн

12 марта 2023 13:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 7 випуск від 08.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 08.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

8 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 7 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 08.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: дев’ятирічна Каріна потрапила в центр міжнародного скандалу. В українському опікунському закладі її жорстоко побили різкою, дівчина пожалілася на це майбутнім прийомним батькам – в Америку. Американське подружжя вимагає покарання винних і просять дозволу забрати дітей. А українські опікуни підозрюють, що дитину підмовили збрехати задля скорішого усиновлення за кордон. Що далі буде з Каріною та іншими вихованцями? Чи винні працівники закладу? Дивіться онлайн Говорить вся країна 7 випуск від 08.03.2023.

7 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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