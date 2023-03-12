Говорить вся країна 7 випуск від 08.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: дев’ятирічна Каріна потрапила в центр міжнародного скандалу. В українському опікунському закладі її жорстоко побили різкою, дівчина пожалілася на це майбутнім прийомним батькам – в Америку. Американське подружжя вимагає покарання винних і просять дозволу забрати дітей. А українські опікуни підозрюють, що дитину підмовили збрехати задля скорішого усиновлення за кордон. Що далі буде з Каріною та іншими вихованцями? Чи винні працівники закладу? Дивіться онлайн Говорить вся країна 7 випуск від 08.03.2023.
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