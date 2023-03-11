МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск від 11.03.2023 дивитися онлайн
11 марта 2023 18:35
Юлія Туренко
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)
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11 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 5 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 11.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали
4 сезон: цього тижня випробування розпочнуться з особистої аудієнції учасників з Ектором! Кожному кулінару він дасть певні завдання, як наприклад, приготувати тісто для пасти чи зробити певний вид соусу. Та, звісно, не все так просто! Кулінари мають знайти продовження свого рецепта серед інших учасників, методом кулінарної інтуїції, та спільними зусиллями приготувати страву. Також важливо потішити суддів ідеальними смаковими характеристиками, вміло використаними техніками та креативом! Це може врятувати учасників, які не знайшли правильних компаньйонів. Хто не знайде «своїх» напарників, а хто перевершить своєю інтерпретацією задуману Ектором страву? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск від 11.03.2023.
5 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 20 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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