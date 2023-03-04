МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04.03.2023 дивитися онлайн

4 марта 2023 18:41 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04.03.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
Пресслужба каналу СТБ

4 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 4 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 04.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПобачення без фільтрів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: перший конкурс цього тижня буде командним. Учасники поділяться на чотири команди, кожну з них чекають кулінарні виклики, які вони вибиратимуть самі для себе! Ектор пропонуватиме учасникам певні кулінарні завдання, наприклад, приготувати качку по-пекінськи за одну годину, зробити шість варіантів нарізки моркви за 5 хвилин тощо. Якщо команда хоче прийняти виклик, мають першими натиснути на дзвіночок, тоді завдання дістається їм. Один виконаний виклик – один бал, якщо ж команда прийняла виклик, але не впоралася з ним, отримує -1. Серед запропонованих суддями викликів будуть і пастки, які виконати просто неможливо! Переможе команда з найбільшою кількістю балів. Чим кулінари дивуватимуть суддів та глядачів? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04.03.2023.

4 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 13 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ МастерШеф телешоу відео МастерШеф. Професіонали-4 телешоу 2023 МастерШеф. Професіонали

Матеріали на тему

Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 19-20 серії онлайн (ефір від 02.03.2023)
Серіали

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 19-20 серії онлайн (ефір від 02.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Телешоу

Побачення без фільтрів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Елементи R'n'B та грува у новому синглі співачки YAROSA під назвою «Tell me why»
Меломан

Елементи R'n'B та грува у новому синглі співачки YAROSA під назвою «Tell me why»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)
Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Популярне відео

Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)
Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK