МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04.03.2023 дивитися онлайн
4 марта 2023 18:41
Юлія Туренко
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
Пресслужба каналу СТБ
4 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 4 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 04.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали
4 сезон: перший конкурс цього тижня буде командним. Учасники поділяться на чотири команди, кожну з них чекають кулінарні виклики, які вони вибиратимуть самі для себе! Ектор пропонуватиме учасникам певні кулінарні завдання, наприклад, приготувати качку по-пекінськи за одну годину, зробити шість варіантів нарізки моркви за 5 хвилин тощо. Якщо команда хоче прийняти виклик, мають першими натиснути на дзвіночок, тоді завдання дістається їм. Один виконаний виклик – один бал, якщо ж команда прийняла виклик, але не впоралася з ним, отримує -1. Серед запропонованих суддями викликів будуть і пастки, які виконати просто неможливо! Переможе команда з найбільшою кількістю балів. Чим кулінари дивуватимуть суддів та глядачів? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск від 04.03.2023.
4 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 13 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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