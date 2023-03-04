Побачення без фільтрів 11 випуск від 02.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску реаліті-шоу Побачення без фільтрів: ТЕТ відправить пари на побачення наосліп, а експерти Дарʼя Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Анастасія Зухвала, Валерія Мандзюк і Андрій Рибак коментуватимуть смішні та милі моменти. Сьогодні у випуску: як складуться нові відносини у найзнаменитішого перформера в Україні? Чи завершиться парна йога пропозицією зустрічатись? Наука та любов: які експерименти краще не проводити на побаченнях? Дивіться онлайн Побачення без фільтрів 11 випуск від 02.03.2023.