Одного разу під Полтавою 15 сезон 17-18 серії від 01.03.2023 дивитися онлайн
1 березня на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 17-18 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 17-18 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 01.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
17 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: Яринка нагадує чоловікові про річницю їхнього першого побачення та каже йому, що жодних подарунків робити не треба, адже найголовніше – це увага до неї. Від цих слів щасливий Юрчик видихає з полегшенням, проте кум приводить його до тями і пояснює, що коли жінки говорять одне, то насправді хочуть зовсім іншого. У кумів виникає геніальна ідея створити перекладач для чоловіків, щоб розуміти логіку жінок. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 18 серія від 01.03.2023.
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