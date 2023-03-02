Одного разу під Полтавою 15 сезон 17-18 серії від 01.03.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 17-18 серії онлайн (ефір від 01.03.2023) youtube.com/@tet

1 березня на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 17-18 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 17-18 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 01.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.