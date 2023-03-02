Одного разу під Полтавою 15 сезон 17-18 серії від 01.03.2023 дивитися онлайн

2 марта 2023 20:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 17-18 серії від 01.03.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 17-18 серії онлайн (ефір від 01.03.2023)
youtube.com/@tet

1 березня на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 17-18 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 17-18 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 01.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 17 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: у поліцейському відділі Сашко отримує шокуючу новину – з пересувного цирку втік дресирований ведмідь. Через цей інцидент прийшов наказ сповістити населення, щоб люди сиділи у приміщеннях, нікуди не виходили та зачинили всі двері. Новина про ведмедя змінила рутинне життя наших героїв. Верунчик отримала бажаний вихідний від роботи, Яринка залишилася сидіти в ресторані та грати у гру «Хто Я» з колективом, а Юрчик, користуючись відсутністю дружини, пропонує куму відсвяткувати цю подію. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 17 серія від 01.03.2023.

17 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 18 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Яринка нагадує чоловікові про річницю їхнього першого побачення та каже йому, що жодних подарунків робити не треба, адже найголовніше – це увага до неї. Від цих слів щасливий Юрчик видихає з полегшенням, проте кум приводить його до тями і пояснює, що коли жінки говорять одне, то насправді хочуть зовсім іншого. У кумів виникає геніальна ідея створити перекладач для чоловіків, щоб розуміти логіку жінок. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 18 серія від 01.03.2023.

18 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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