Одного разу під Полтавою 15 сезон 12-13 серії від 23.02.2023 дивитися онлайн

27 февраля 2023 13:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 12-13 серії від 23.02.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 12-13 серії онлайн (ефір від 23.02.2023)
youtube.com/@tet

23 лютого на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 12-13 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 12-13 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 23.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: знайшовши прострочене м'ясо на кухні ресторану, Яринка дала вказівку кухареві Боріку позбутися всіх зіпсованих продуктів. Але в кума, який обідав на кухні в цей час і все чув, є на це свій план. Щоб товар не пропадав даремно, він потай від Яринки вирішив зайнятися перепродажем та постачати продукти до магазину Віри. А тим часом Юрчик разом із Ярчиком навчаються збирати пазли. Щоправда, виходить у них не дуже, тож навіть довелося кликати діда Петра на допомогу. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 12 серія від 23.02.2023.

12 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: жінки вже третій вечір поспіль збираються на загадкові збори у магазині Віри. Це викликало велике занепокоєння Юрчика та кума, тому вони вирішили підглянути, що ж там відбувається. І те, що вони побачили, шокувало – дівчата сидять у колі, у напівтемряві при свічках. Одним словом – секта. Але чи справді все так, як здається? Щоб розвіяти всі сумніви, кум та Юрчик починають власне розслідування. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 13 серія від 23.02.2023.

13 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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