Одного разу під Полтавою 15 сезон 12-13 серії від 23.02.2023 дивитися онлайн
23 лютого на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 12-13 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 12-13 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 23.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
12 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: жінки вже третій вечір поспіль збираються на загадкові збори у магазині Віри. Це викликало велике занепокоєння Юрчика та кума, тому вони вирішили підглянути, що ж там відбувається. І те, що вони побачили, шокувало – дівчата сидять у колі, у напівтемряві при свічках. Одним словом – секта. Але чи справді все так, як здається? Щоб розвіяти всі сумніви, кум та Юрчик починають власне розслідування. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 13 серія від 23.02.2023.
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