Одного разу під Полтавою 15 сезон 7-8 серії від 16.02.2023 дивитися онлайн

17 февраля 2023 16:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 7-8 серії від 16.02.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 7-8 серії онлайн (ефір від 16.02.2023)
Пресслужба

16 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 7-8 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 7-8 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 16.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Яринці зателефонували з глянцевого журналу «Полтава гламурна» та як власниці ресторану запропонували взяти участь у фотосесії у рубриці «Бізнес-пари регіону». Яринка була просто в захваті від такої пропозиції, на відміну Юрчика. Але дружина була всерйоз налаштована, тому спочатку їй потрібно було привести зовнішній вигляд чоловіка до ідеалу. Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 7 серія від 16.02.2023.

7 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Юрчикова мама гостює вже понад два тижні. Яринці це вже набридло, і натяки не допомогли. Юрчик не може вигнати свою маму. До Яринки приходить геніальна ідея. Цей підступний план полягав у тому, що вони повинні посваритися через його матір, щоб вона швидше виїхала. Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 8 серія від 16.02.2023.

8 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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