Одного разу під Полтавою 15 сезон 7-8 серії від 16.02.2023 дивитися онлайн
16 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 7-8 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 7-8 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 16.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
7 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: Юрчикова мама гостює вже понад два тижні. Яринці це вже набридло, і натяки не допомогли. Юрчик не може вигнати свою маму. До Яринки приходить геніальна ідея. Цей підступний план полягав у тому, що вони повинні посваритися через його матір, щоб вона швидше виїхала. Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 8 серія від 16.02.2023.
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