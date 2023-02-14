Майже одружені: дивитися 5 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Дивіться у 5 серії серіалу Майже одружені 2023: наречена змушена насолоджуватися радощами свята без нареченого. Таня не розуміє, чому з самого ранку Сергій постійно кудись збігає у справах, а на весіллі він приділяє надто багато уваги Жанні, дружці нареченої. Найкраща подруга теж здивувала Таню, адже вона привела з собою минуле кохання нареченої – Тараса. Чому Сергій так дивно поводиться? Що приховує Жанна? І навіщо Тарас стежив за нареченим та дружкою? Дивіться у серіалі Майже одружені 5 серія від 10.02.2023.