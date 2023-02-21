Одного разу під Полтавою 15 сезон 9 серія від 21.02.2023 дивитися онлайн

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 9 серію онлайн (ефір від 21.02.2023)
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21 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 9 серія 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 9 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 21.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Дивіться у 9 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: до Юрчика на вулиці причепився собака і почав гавкати. Юрчик почав відлякувати його, а він його вкусив. Яринка обробила рану і застерегла чоловіка, що він повинен знайти цього собаку. А якщо ні, то його повезуть до Полтави робити уколи в живіт від можливих захворювань. Юрчик злякався і вирушив на пошуки собаки. Чим все закінчиться? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 9 серія від 21.02.2023.