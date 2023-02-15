Одного разу під Полтавою 15 сезон 5-6 серії від 15.02.2023 дивитися онлайн
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5 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: Юрчик мав багато вільного часу. Дід Петя, як людина освічена і начитана, порадив провести цей час не тільки весело, а й з користю для словникового запасу, і залишив Юркові книгу. І хто б міг подумати, що читання так сподобається найледачішому мешканцю села під Полтавою... Виявляється, зацікавити книгами – легко. Як? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 6 серія від 15.02.2023.
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