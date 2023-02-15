Одного разу під Полтавою 15 сезон 5-6 серії від 15.02.2023 дивитися онлайн

15 февраля 2023 20:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 5-6 серії від 15.02.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 5-6 серії онлайн (ефір від 15.02.2023)
youtube.com/@tet

15 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 5-6 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 5-6 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 15.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: у рамках профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю серед односельців дільничний Сашко відкриває курси самооборони. А щоб про це дізналися всі, Сашко просить Юрчика та Яринку повісити у кафе рекламний плакат. Яринка радісно погоджується! За умови, що для неї курс буде абсолютно безкоштовним, адже справжня бізнес-леді має вміти постояти за себе. Чим обернеться така авантюра для Яринки? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 5 серія від 15.02.2023.

5 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Юрчик мав багато вільного часу. Дід Петя, як людина освічена і начитана, порадив провести цей час не тільки весело, а й з користю для словникового запасу, і залишив Юркові книгу. І хто б міг подумати, що читання так сподобається найледачішому мешканцю села під Полтавою... Виявляється, зацікавити книгами – легко. Як? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 6 серія від 15.02.2023.

6 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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