Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Дивіться у 12 серії серіалу Майже одружені 2023: Катя не повірила своїм очам, коли побачила, як незнайомка у весільній сукні увірвалася на її церемонію. Дівчина сподівалася, що це чийсь злий жарт, але її коханий пізнав наречену-самозванку. А потім і сама Катя згадала, що вже бачила Романа з Павлиною в машині. Тоді наречений їй збрехав, що Павлина – колега по роботі. Невже Катя помилково зайняла чуже місце біля вівтаря? Чи Рома приховував від неї коханку? Дивіться у серіалі Майже одружені 12 серія від 17.02.2023.
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