Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

26 февраля 2023 21:51 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
youtube.com/@stbua

17 лютого на каналі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 12 серія серіалу Майже одружені 2023. 12 серію серіалу Майже одружені від 17.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 серії серіалу Майже одружені 2023: Катя не повірила своїм очам, коли побачила, як незнайомка у весільній сукні увірвалася на її церемонію. Дівчина сподівалася, що це чийсь злий жарт, але її коханий пізнав наречену-самозванку. А потім і сама Катя згадала, що вже бачила Романа з Павлиною в машині. Тоді наречений їй збрехав, що Павлина – колега по роботі. Невже Катя помилково зайняла чуже місце біля вівтаря? Чи Рома приховував від неї коханку? Дивіться у серіалі Майже одружені 12 серія від 17.02.2023.

12 серію серіалу Майже одружені дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Майже одружені 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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