Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Дивіться в 11 серії серіалу Майже одружені 2023: Денис одружився вперше, адже він довго шукав кохання всього свого життя. Правда, чоловік і подумати не міг, що його вірна та добра Каріна може опинитися в розшуку! Поліція затримала молодят на шляху до рагсу, а потім затримала наречену до з'ясування обставин. Денис був упевнений, що це якась прикра помилка, хоча його близькі вважали наречену надто підозрілою. Невже Каріна скоїла злочин? Хто її переслідує? І чому дівчина приховує правду про своє минуле? Дивіться у серіалі Майже одружені 11 серія від 17.02.2023.
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