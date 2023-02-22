Одного разу під Полтавою 15 сезон 10-11 серії від 22.02.2023 дивитися онлайн
22 лютого на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 10-11 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 10-11 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 22.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
10 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: у ресторані Юрчика та Яринки знову шум – бармен Антон та офіціантка Наталка не можуть вирішити, кому дістануться чайові. До суперечки приєднуються і самі власники ресторану, Юрчик бере сторону Антона, а Яринка – Наталки. Проте все переростає у особистий конфлікт між парою. Як наслідок, Юрчик пропонує Яринці укласти парі: у кого з їхніх підлеглих за тиждень буде більше позитивних відгуків, той і стає одноосібним власником ресторану. Але чи чесною буде ця боротьба? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 11 серія від 22.02.2023.
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