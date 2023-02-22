Одного разу під Полтавою 15 сезон 10-11 серії від 22.02.2023 дивитися онлайн

22 февраля 2023 20:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 10-11 серії від 22.02.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 10-11 серії онлайн (ефір від 22.02.2023)
youtube.com/@tet

22 лютого на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 10-11 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 10-11 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 22.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: у школі Ярчик уперше намалював портрет сім'ї. Юрчик на честь цього влаштував святкову вечерю для сім'ї та підготував рамку для цього малюнка. Зібравшись разом, Яринка одержала очікуваний малюнок. Однак на ньому крім тата, мами та дитини поряд, була людина з ножем та червоним капелюхом. Юрчик розлютився від ревнощів, подумавши, що це один із кухарів у їхньому ресторані. Чим все закінчиться? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 10 серія від 22.02.2023.

10 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: у ресторані Юрчика та Яринки знову шум – бармен Антон та офіціантка Наталка не можуть вирішити, кому дістануться чайові. До суперечки приєднуються і самі власники ресторану, Юрчик бере сторону Антона, а Яринка – Наталки. Проте все переростає у особистий конфлікт між парою. Як наслідок, Юрчик пропонує Яринці укласти парі: у кого з їхніх підлеглих за тиждень буде більше позитивних відгуків, той і стає одноосібним власником ресторану. Але чи чесною буде ця боротьба? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 11 серія від 22.02.2023.

11 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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