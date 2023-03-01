Одного разу під Полтавою 15 сезон 15-16 серії від 28.02.2023 дивитися онлайн
28 лютого на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 15-16 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 15-16 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 28.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
15 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: у ресторані Юрчик вмовляє дружину купити класну японську вудочку і в цей момент режисер Остап Бурлака помічає артистичність чоловіка та пропонує йому знятися у рекламі. Після цієї події до родини приїжджає свекруха, бо шокована, що її син на всю країну заявив, що хоче покінчити життя самогубством. Але на цьому негативні наслідки реклами не закінчились, адже всі в селі вже готуються до розлучення подружжя та смерті Юрчика. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 16 серія від 28.02.2023.
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