Одного разу під Полтавою 15 сезон 15-16 серії від 28.02.2023 дивитися онлайн

1 марта 2023 20:29 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 15-16 серії від 28.02.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 15-16 серії онлайн (ефір від 28.02.2023)
youtube.com/@tet

28 лютого на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 15-16 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 15-16 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 28.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: у пошуках подарунка Ярчику на день народження Юрчик та кум заходять до магазину Віри. Там вони зустрічають діда Петра. Той радить подарувати Ярчику сучасну іграшку – поп-іт чи симпл-димпл. Чоловіки відмовляються. Натомість, побачивши, як на продажі такої простої іграшки заробляють величезні гроші, у кума та Юрчика виникає ідея – створити власну іграшку та розкрутити успішний бізнес. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 15 серія від 28.02.2023.

15 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 16 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: у ресторані Юрчик вмовляє дружину купити класну японську вудочку і в цей момент режисер Остап Бурлака помічає артистичність чоловіка та пропонує йому знятися у рекламі. Після цієї події до родини приїжджає свекруха, бо шокована, що її син на всю країну заявив, що хоче покінчити життя самогубством. Але на цьому негативні наслідки реклами не закінчились, адже всі в селі вже готуються до розлучення подружжя та смерті Юрчика. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 16 серія від 28.02.2023.

16 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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