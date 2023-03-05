МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 04.03.2023

4 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 4 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 04.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Професіонали продовжують змагання за звання найкращого! На 4-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» потрапили такі учасники: Василь Томищ, Іван Іванчук, Вікторія Сопіна та Олександр Дімітров.

На учасників чекали коробки-загадки, під якими вони побачили незвичний посуд, на якому повинні були подати свої страви. Інсталяції були різні, на когось чекав пісок, на когось – трава і каміння. Завдання полягало у тому, щоб всю цю природню красу зробити ще і їстівною, тобто додати таку страву, щоб вона стала невід'ємною частиною інсталяції.

Гірше за всіх з випробуванням на битві чорних впорався Василь. Саме тому в 4 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишив Василь Томищ.

Василь Томищ – учасник МастерШеф. Професіонали 4 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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