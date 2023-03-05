МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 04.03.2023

5 марта 2023 20:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 04.03.2023
МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 4 випуску від 04.03.2023
instagram.com/masterchefstb

4 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 4 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 04.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожРІК – дивитися онлайн авторський документальний проєкт Дмитра Комарова
Професіонали продовжують змагання за звання найкращого! На 4-му тижні на битву чорних фартухів  шоу «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» потрапили такі учасники: Василь Томищ, Іван Іванчук, Вікторія Сопіна та Олександр Дімітров.

На учасників чекали коробки-загадки, під якими вони побачили незвичний посуд, на якому повинні були подати свої страви. Інсталяції були різні, на когось чекав пісок, на когось – трава і каміння. Завдання полягало у тому, щоб всю цю природню красу зробити ще і їстівною, тобто додати таку страву, щоб вона стала невід'ємною частиною інсталяції.

Гірше за всіх з випробуванням на битві чорних впорався Василь. Саме тому в 4 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишив Василь Томищ.

Василь Томищ – учасник МастерШеф. Професіонали 4 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф новини хто покинув шоу МастерШеф. Професіонали-4 телешоу 2023 МастерШеф. Професіонали

Матеріали на тему

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
Телешоу

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
«Україна майбутнього. Переграти агресора»: як знімали проєкт каналу 2+2
Анонси на ТВ

«Україна майбутнього. Переграти агресора»: як знімали проєкт каналу 2+2Ексклюзив
РІК – дивитися онлайн авторський документальний проєкт Дмитра Комарова
Телешоу

РІК – дивитися онлайн авторський документальний проєкт Дмитра Комарова
Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)
Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)
Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 12 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 04.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK