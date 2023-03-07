Говорить вся країна 5 випуск від 06.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: ця історія стала справжнім резонансом та завершилася гучним затриманням, про яке зараз говорить вся країна. До нашої програми звернулися сусіди колишньої королеви краси Броварів. З квартири привітних людей вони регулярно чули дивні крики. А одного разу сусідка навіть побачила у під'їзді голу трирічну доньку жінки! Що такого шокуючого про життя з матір'ю розповіли її діти? Які інтимні таємниці королеви краси та її чоловіка розкриє детектор брехні? І чи вдасться врятувати дітей від горе-матері? Дивіться онлайн Говорить вся країна 5 випуск від 06.03.2023.
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