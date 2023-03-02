Говорить вся країна 3 випуск від 01.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: Олеся досі не може забути картину, яку побачила на порозі будинку. Хлопчиків привела мати, яка у свої 26 років виглядала на всі 40 та благала про притулок. Діти виглядали, як вовченята, а вночі кричали і гарчали чоловічим басом. Що діється з дітьми? Чому до пастора, який їх урятував, прийшла поліція? Яку жахливу правду може викрити детектор? Дивіться онлайн Говорить вся країна 3 випуск від 01.03.2023.
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