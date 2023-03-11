Говорить вся країна 6 випуск від 07.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: Ганна повертається після контракту у Дубаї, проводить вечір у колі рідних, а на світанку її знаходять мертвою. Мати впевнена, що дівчину вбив її хлопець. А от сестра Артема зізнається, що насправді Ганна працювала не хостес і вкоротила собі віку через докори сумління. Що сталося насправді? Хто вбив Ганну чи хто довів її до вбивства? Нова резонансна історія у ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Дивіться онлайн Говорить вся країна 6 випуск від 07.03.2023.
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