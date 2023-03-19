Говорить вся країна 12 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн

19 марта 2023 18:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 12 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 16.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

16 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 12 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 16.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: крихітна Юля впевнена – таких як вона всього чотири людини у світі. Унікальна дівчина з Києва закута у тіло пташки. У свої 18 років Юля має тіло однорічної дитини. Її вага 11 кілограмів, зріст лише 86 см. Те, що Юля взагалі жива – справжнє диво. А те, що з таким рідкісним синдромом вона стала майстром спорту – просто унікальний випадок. Але що зростає всередині маленького тіла Юлі? Чи встигне унікальна плавчиня із синдромом пташки здійснити свою мрію для себе та для свого тата? Дивіться онлайн Говорить вся країна 12 випуск від 16.03.2023.

12 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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