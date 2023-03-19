Говорить вся країна 12 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: крихітна Юля впевнена – таких як вона всього чотири людини у світі. Унікальна дівчина з Києва закута у тіло пташки. У свої 18 років Юля має тіло однорічної дитини. Її вага 11 кілограмів, зріст лише 86 см. Те, що Юля взагалі жива – справжнє диво. А те, що з таким рідкісним синдромом вона стала майстром спорту – просто унікальний випадок. Але що зростає всередині маленького тіла Юлі? Чи встигне унікальна плавчиня із синдромом пташки здійснити свою мрію для себе та для свого тата? Дивіться онлайн Говорить вся країна 12 випуск від 16.03.2023.
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