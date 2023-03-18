Говорить вся країна 10 випуск від 14.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: дивні речі з тілом Юлії почали відбуватися після вітамінних уколів, які жінці робив вітчим. Що це були за уколи, поки незрозуміло. Уся ця ситуація виникла через 17 тисяч доларів. Саме стільки коштує будинок, який Юлі подарував батько. Кому насправді може бути вигідно посварити Юлю із сім'єю і кого з гостей студії відправлять на детектор брехні, щоб викрити всю правду? Дивіться онлайн Говорить вся країна 10 випуск від 14.03.2023.
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