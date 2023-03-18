Говорить вся країна 10 випуск від 14.03.2023 дивитися онлайн

18 марта 2023 12:09 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 10 випуск від 14.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 14.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

14 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 10 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 14.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: дивні речі з тілом Юлії почали відбуватися після вітамінних уколів, які жінці робив вітчим. Що це були за уколи, поки незрозуміло. Уся ця ситуація виникла через 17 тисяч доларів. Саме стільки коштує будинок, який Юлі подарував батько. Кому насправді може бути вигідно посварити Юлю із сім'єю і кого з гостей студії відправлять на детектор брехні, щоб викрити всю правду? Дивіться онлайн Говорить вся країна 10 випуск від 14.03.2023.

10 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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