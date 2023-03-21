Супермама 5 сезон 6 випуск від 14.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску проєкту Супермама 5 сезон: другою на цьому тижні гостей зустрічатиме мама-супервумен Валерія. Героїня 16 років у шлюбі, пара вдвох займається розвитком та вихованням трьох дітей. Валерія називає себе суворою мамою, завжди слідкує за успіхами дітей в навчанні, адже впевнена, що це запорука гарного майбутнього. Валерія відкрила власну стоматологічну клініку і також працює лікаркою-стоматологинею. Вона впевнена, що їй вистачає часу на побут, виховання дітей, подорожі, сім’ю та успішну кар’єру. Чи так це? Готові перевірити суперниці! Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 6 випуск від 14.03.2023.
6 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.