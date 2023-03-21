Супермама 5 сезон 6 випуск від 14.03.2023 дивитися онлайн

21 марта 2023 23:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 5 сезон 6 випуск від 14.03.2023 дивитися онлайн
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 14.03.2023)
youtube.com/@stbua

14 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу Супермама 5 сезон. 6 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 14.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Супермама 5 сезон: другою на цьому тижні гостей зустрічатиме мама-супервумен Валерія. Героїня 16 років у шлюбі, пара вдвох займається розвитком та вихованням трьох дітей. Валерія називає себе суворою мамою, завжди слідкує за успіхами дітей в навчанні, адже впевнена, що це запорука гарного майбутнього. Валерія відкрила власну стоматологічну клініку і також працює лікаркою-стоматологинею. Вона впевнена, що їй вистачає часу на побут, виховання дітей, подорожі, сім’ю та успішну кар’єру. Чи так це? Готові перевірити суперниці! Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 6 випуск від 14.03.2023.

6 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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