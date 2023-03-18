Супермама 5 сезон 4 випуск від 09.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску проєкту Супермама 5 сезон: останньою гостей чекатиме дизайнерка дитячого одягу Катя. Героїня виховує 12-річного Домініка. Саме він – обличчя та модель для бренду Каті. Для неї важливо виховувати сина справжнім чоловіком, який може подбати про себе та ні від кого не залежати. Він вже отримує зарплатню за свою роботу, може сам приготувати їжу та прибрати вдома. Чим дивуватиме героїня та хто все ж таки стане переможницею тижня? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 4 випуск від 09.03.2023.
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