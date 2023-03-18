Супермама 5 сезон 4 випуск від 09.03.2023 дивитися онлайн

18 марта 2023 00:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 5 сезон 4 випуск від 09.03.2023 дивитися онлайн
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 4 випуск (ефір від 09.03.2023)
Пресслужба каналу СТБ

9 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск шоу Супермама 5 сезон. 4 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 09.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Супермама 5 сезон: останньою гостей чекатиме дизайнерка дитячого одягу Катя. Героїня виховує 12-річного Домініка. Саме він – обличчя та модель для бренду Каті. Для неї важливо виховувати сина справжнім чоловіком, який може подбати про себе та ні від кого не залежати. Він вже отримує зарплатню за свою роботу, може сам приготувати їжу та прибрати вдома. Чим дивуватиме героїня та хто все ж таки стане переможницею тижня? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 4 випуск від 09.03.2023.

4 випуск проєкту Супермама  5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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