Говорить вся країна 9 випуск від 13.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: посеред білого дня до будинку Володимира увірвалися невідомі, ховаючи обличчя під каптурами, вони викрали його тримісячну дочку. Поки чоловік вибіг на вулицю, від дитини та її злодіїв і слід зник. Володимир у розпачі. Це справа рук його дружини, яка кинула їх із донькою півтора місяці тому. Навіщо раптом малеча знадобилася мамі і куди вона діла двох своїх старших дітей? Дивіться онлайн Говорить вся країна 9 випуск від 13.03.2023.
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