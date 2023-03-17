Говорить вся країна 9 випуск від 13.03.2023 дивитися онлайн

17 марта 2023 13:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 9 випуск від 13.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

13 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 9 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 13.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: посеред білого дня до будинку Володимира увірвалися невідомі, ховаючи обличчя під каптурами, вони викрали його тримісячну дочку. Поки чоловік вибіг на вулицю, від дитини та її злодіїв і слід зник. Володимир у розпачі. Це справа рук його дружини, яка кинула їх із донькою півтора місяці тому. Навіщо раптом малеча знадобилася мамі і куди вона діла двох своїх старших дітей? Дивіться онлайн Говорить вся країна 9 випуск від 13.03.2023.

9 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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