Супермама 5 сезон 3 випуск від 08.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску проєкту Супермама 5 сезон: третьою гостей зустрічатиме завжди молода мама Наталі. Разом з 29-річним чоловіком, африканцем Тофіком, Наталі виховує двох дітей від першого шлюбу – 12-річного Соломона та 7-річну Сандру. Жінка підтримує думку, що дитину варто утримувати до 18 років, а після – вже дитина має допомагати батькам та молодшим братам і сестрам у родині. У дітей в їхньому домі вже є особисті обов’язки та завдання. Але чи отримують вони достатньо уваги та любові? Перевірять учасниці реаліті! Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 3 випуск від 08.03.2023.
3 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.