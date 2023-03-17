Супермама 5 сезон 3 випуск від 08.03.2023 дивитися онлайн

17 марта 2023 11:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 5 сезон 3 випуск від 08.03.2023 дивитися онлайн
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 3 випуск (ефір від 08.03.2023)
youtube.com/@stbua

8 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск шоу Супермама 5 сезон. 3 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 08.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Супермама 5 сезон: третьою гостей зустрічатиме завжди молода мама Наталі. Разом з 29-річним чоловіком, африканцем Тофіком, Наталі виховує двох дітей від першого шлюбу – 12-річного Соломона та 7-річну Сандру. Жінка підтримує думку, що дитину варто утримувати до 18 років, а після – вже дитина має допомагати батькам та молодшим братам і сестрам у родині. У дітей в їхньому домі вже є особисті обов’язки та завдання. Але чи отримують вони достатньо уваги та любові? Перевірять учасниці реаліті! Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 3 випуск від 08.03.2023.

3 випуск проєкту Супермама  5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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