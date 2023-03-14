Супермама 5 сезон 1 випуск від 06.03.2023 дивитися онлайн

6 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Супермама 5 сезон. 1 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 06.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Супермама 5 сезон: першою гостей прийматиме мама-шаманка Анна. Вона живе в гармонії з природою та своїм внутрішнім світом. Анна працює остеопатом і тілесним терапевтом, знається на шаманських практиках і вміє працювати зі стихіями та енергіями. Мама-шаманка виховує 6-річну доньку Поліну без жодних заборон та стереотипів. Вона ні в чому не обмежує дитину, адже вважає, що так вона зросте вільною особистістю. Анна не живе з чоловіком, хоча він бере активну участь у вихованні дитини. Суперницям стане цікаво дізнатися про подробиці її особистого життя, і відповідь Анни їх приголомшить. Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 1 випуск від 06.03.2023.

1 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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