Майже одружені: дивитися 17 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)

13 марта 2023 19:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Майже одружені: дивитися 17 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
Майже одружені: дивитися 17 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
youtube.com/@stbua

10 березня на каналі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 17 серія серіалу Майже одружені 2023. 17 серію серіалу Майже одружені від 10.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 17 серії серіалу Майже одружені 2023: весільна церемонія. Наречений Максим нервує, поправляє свою сорочку, дивиться на батька, який «свердлить» його серйозним поглядом. З’являється наречена зі своїм батьком під руку, на ній чарівна сукня та фата, яка повністю закриває обличчя, на руках білі шовкові рукавички. Церемоніймейстер починає промову, пропонує нареченим обмінятися каблучками, а після цього оголошує, що наречений може поцілувати наречену. Максим підіймає фату, на нього дивиться усміхнена…коханка Кіра, на яку він зовсім не очікував! Дівчина кидає йому жарт: «Казав же, що кохаєш і хочеш бути поруч, – ось і я!» Усі гості та рідні шоковані, ніхто не розуміє, де справжня наречена Мар’яна… Невже її викрали? Дивіться у серіалі Майже одружені 17 серія від 10.03.2023.

17 серію серіалу Майже одружені дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Майже одружені 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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