Майже одружені: дивитися 16 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)

Дивіться у 16 серії серіалу Майже одружені 2023: у житті Світлани настала чорна смуга. Сьогодні її звільнили з роботи мрії, тому в неї більше немає шансів бути стюардесою. Але справжній кошмар був ще попереду – знайомство із кавалером своєї сестри. Обранцем Віри виявився колишній улюблений Лани! Раніше Світлана покинула Андрія заради кар'єри, про що вона дуже шкодує. Її почуття до хлопця й досі дуже сильні. Чи зможе Лана прийняти вибір сестри? Чи вона вирішить вкрасти нареченого Віри? Дивіться у серіалі Майже одружені 16 серія від 03.03.2023.
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