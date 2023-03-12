Майже одружені: дивитися 16 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)

12 марта 2023 12:57 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Майже одружені: дивитися 16 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)
Майже одружені: дивитися 16 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)
youtube.com/@stbua

3 березня на каналі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 16 серія серіалу Майже одружені 2023. 16 серію серіалу Майже одружені від 03.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 16 серії серіалу Майже одружені 2023: у житті Світлани настала чорна смуга. Сьогодні її звільнили з роботи мрії, тому в неї більше немає шансів бути стюардесою. Але справжній кошмар був ще попереду – знайомство із кавалером своєї сестри. Обранцем Віри виявився колишній улюблений Лани! Раніше Світлана покинула Андрія заради кар'єри, про що вона дуже шкодує. Її почуття до хлопця й досі дуже сильні. Чи зможе Лана прийняти вибір сестри? Чи вона вирішить вкрасти нареченого Віри? Дивіться у серіалі Майже одружені 16 серія від 03.03.2023.

16 серію серіалу Майже одружені дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Майже одружені 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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