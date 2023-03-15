Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Супермама 5 сезон: учасниці вирушать в гості до другої мами – Олени Вознесенської, акторки добре відомого глядачам СТБ серіалу «Слід». Разом із чоловіком Олена виховує 5-річного Танаіма. Ба більше, пара очікує на поповнення в родині (на момент зйомок. – Прим. ред.). Героїня активно розвиває не лише кар’єру, а й свого сина. Так, Танаім вміє читати та писати, грає в шахи, ходить на плавання, грає на фортепіано, ходить на рукопашний бій, на курси з театрального мистецтва, вокал тощо. Хлопчик сам обирає, чому хоче навчатися, і батьки його в цьому підтримують. Та якими методами виховання Олена здивує суперниць? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023.
2 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.