Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023 дивитися онлайн

15 марта 2023 20:57 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023 дивитися онлайн
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 07.03.2023)
youtube.com/@stbua

7 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Супермама 5 сезон. 2 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 07.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Супермама 5 сезон: учасниці вирушать в гості до другої мами – Олени Вознесенської, акторки добре відомого глядачам СТБ серіалу «Слід». Разом із чоловіком Олена виховує 5-річного Танаіма. Ба більше, пара очікує на поповнення в родині (на момент зйомок. – Прим. ред.). Героїня активно розвиває не лише кар’єру, а й свого сина. Так, Танаім вміє читати та писати, грає в шахи, ходить на плавання, грає на фортепіано, ходить на рукопашний бій, на курси з театрального мистецтва, вокал тощо. Хлопчик сам обирає, чому хоче навчатися, і батьки його в цьому підтримують. Та якими методами виховання Олена здивує суперниць? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 2 випуск від 07.03.2023.

2 випуск проєкту Супермама  5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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