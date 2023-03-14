МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 11.03.2023
11 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 5 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 11.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.
На битві чорних під коробками учасників очікувала… бавовна! Професіоналам потрібно було приготувати страву, яка візуально її нагадуватиме. Найгірше із завданням впорався Юра. Саме тому в 5 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишив Юрій Крижановський.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.