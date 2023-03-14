МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 11.03.2023

14 марта 2023 19:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 11.03.2023
МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 5 випуску від 11.03.2023
Пресслужба каналу СТБ

11 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 5 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 11.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожЗірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
Професіонали продовжують змагання за звання найкращого! На 5-му тижні на битву чорних фартухів  шоу «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» потрапили такі учасники: Сашко Габак, Віка Рябова, Вікторія Сопіна, Юра Крижановський, Регіна Білоткач та Іван Козир.

На битві чорних під коробками учасників очікувала… бавовна! Професіоналам потрібно було приготувати страву, яка візуально її нагадуватиме. Найгірше із завданням впорався Юра. Саме тому в 5 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишив Юрій Крижановський.

Юра Крижановський – учасник МастерШеф. Професіонали 4 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ МастерШеф новини хто покинув шоу МастерШеф. Професіонали-4 МастерШеф. Професіонали

Матеріали на тему

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 12.03.2023)
Телешоу

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 12.03.2023)
Новий дует понад 10 днів в трендах Youtube: Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV з кліпом «З тобою спокійно»
Меломан

Новий дует понад 10 днів в трендах Youtube: Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV з кліпом «З тобою спокійно»
Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Новини

Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Майже одружені: дивитися 17 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
Серіали

Майже одружені: дивитися 17 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Популярне відео

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK