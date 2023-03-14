МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 11.03.2023 Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 5 випуску від 11.03.2023 Пресслужба каналу СТБ

11 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 5 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 11.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.