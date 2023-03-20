Супермама 5 сезон 5 випуск від 13.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску проєкту Супермама 5 сезон: цього тижня глядачі познайомляться зі столичними мамами. Першою в гості запросить мама-тренерка Катя. Учасниця реаліті є засновницею, керівницею та тренеркою студії східних танців. Цій справі героїня присвятила понад 16 років свого життя. У декретній відпустці Катя провела лише місяць після перших та других пологів. Мама не любить байдикувати, лінуватися та пасивно проводити вільний час. Цьому ж вона навчає і двох своїх дітей. Та чи дійсно Каті вистачає часу і на кар’єру, і на родину? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 5 випуск від 13.03.2023.
5 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.