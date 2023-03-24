Супермама 5 сезон 8 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску проєкту Супермама 5 сезон: останньою на цьому тижні на гостей чекатиме мама вундеркінда Анна. Півторарічний Марк – найрозвинутіший малюк, на думку мами. У своєму віці він може пояснити, чого саме хоче, висловити власну точку зору, знає алфавіт двома мовами, понад 100 слів англійською, вміє рахувати до десяти та знає кольори. Мама навіть подавала заявку до Книги рекордів України щодо геніальності малюка! Чи не шкодить такий насичений навчальний графік Марку? Та хто отримає звання «супермама» цього разу? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 8 випуск від 16.03.2023.
8 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.