Супермама 5 сезон 8 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн

24 марта 2023 10:09 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 5 сезон 8 випуск від 16.03.2023 дивитися онлайн
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 8 випуск (ефір від 16.03.2023)
youtube.com/@stbua

16 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск шоу Супермама 5 сезон. 8 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 16.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Супермама 5 сезон: останньою на цьому тижні на гостей чекатиме мама вундеркінда Анна. Півторарічний Марк – найрозвинутіший малюк, на думку мами.  У своєму віці він може пояснити, чого саме хоче, висловити власну точку зору, знає алфавіт двома мовами, понад 100 слів англійською, вміє рахувати до десяти та знає кольори. Мама навіть подавала заявку до Книги рекордів України щодо геніальності малюка! Чи не шкодить такий насичений навчальний графік Марку? Та хто отримає звання «супермама» цього разу? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 8 випуск від 16.03.2023.

8 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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