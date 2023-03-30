Супермама 5 сезон 10 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску проєкту Супермама 5 сезон: другою на цьому тижні гостей зустрічатиме мама «за Карпачовим» Настя. Героїня виховує шестирічну дочку та десятирічного сина. Батько дітей з Лівану. З ним героїня прожила 13 років, а тепер виховує та забезпечує малюків сама. Настя – прихильниця Дмитра Карпачова та його методів виховання. Вона відвідала всі майстер-класи експерта із питань дитячої вікової психології! Героїня переконана, що втілює усі правила Дмитра Карпачова на практиці. Що про це скаже сам телеведучий? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 10 випуск від 21.03.2023.
10 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.