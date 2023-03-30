Позивний Надія 2 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн

30 марта 2023 21:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Позивний Надія 2 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн
Позивний Надія: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 26.03.2023)
Пресслужба каналу СТБ

26 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Позивний Надія 2023. 2 випуск проєкту Позивний Надія від 26.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Позивний Надія 2023: відома рестораторка Катерина Терехова розповість Надії Матвєєвій, що займається дітьми-сиротами із центру «Довіра». Вони позбавлені батьківського піклування і опинилися у складних життєвих обставинах, тому Катерина не змогла залишитись осторонь. Вона змогла стати для дітей не просто опікуном, а справжнім другом і навіть другою матір'ю. Скількома дітьми вона опікується? Що було її величезним розчаруванням за цей рік? І про що мріє Катерина Терехова? Не пропустіть історію про незламну жінку. Дивіться онлайн проєкт Позивний Надія 2 випуск від 26.03.2023.

2 випуск проєкту Позивний Надія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Позивний Надія дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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