Позивний Надія 2 випуск від 26.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Позивний Надія 2023: відома рестораторка Катерина Терехова розповість Надії Матвєєвій, що займається дітьми-сиротами із центру «Довіра». Вони позбавлені батьківського піклування і опинилися у складних життєвих обставинах, тому Катерина не змогла залишитись осторонь. Вона змогла стати для дітей не просто опікуном, а справжнім другом і навіть другою матір'ю. Скількома дітьми вона опікується? Що було її величезним розчаруванням за цей рік? І про що мріє Катерина Терехова? Не пропустіть історію про незламну жінку. Дивіться онлайн проєкт Позивний Надія 2 випуск від 26.03.2023.
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