Супермама 6 сезон 1 випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску проєкту Супермама 6 сезон: першою гостей зустрічатиме мама Настя. Жінка – блогерка-тіктокерка з аудиторією понад 300 тисяч. Вона веде гумористичний блог про життя своєї сім'ї та розповідає, як це – бути дружиною бодібілдера. Родина Насті мешкає в елітному житловому комплексі столиці, де орендує розкішну квартиру. Суперниці Насті охоче перевірять, яке воно насправді, життя з Містером Всесвіт. Чим вони будуть здивовані? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 1 випуск від 28.08.2023.
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