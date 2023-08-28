Супермама 6 сезон 1 випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн

28 серпня 2023 21:13 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 6 сезон 1 випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 28.08.2023)
youtube.com/@stbua

28 серпня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Супермама 6 сезон. 1 випуск проєкту Супермама 6 сезон від 28.08.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту Супермама 6 сезон: першою гостей зустрічатиме мама Настя. Жінка – блогерка-тіктокерка з аудиторією понад 300 тисяч. Вона веде гумористичний блог про життя своєї сім'ї та розповідає, як це – бути дружиною бодібілдера. Родина Насті мешкає в елітному житловому комплексі столиці, де орендує розкішну квартиру. Суперниці Насті охоче перевірять, яке воно насправді, життя з Містером Всесвіт. Чим вони будуть здивовані? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 1 випуск від 28.08.2023.

1 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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