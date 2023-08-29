Світ навиворіт. Колумбія 10 випуск від 05.05.2023 дивитися онлайн

29 серпня 2023 20:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Колумбія 10 випуск від 05.05.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

5 травня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 10 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 05.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: колумбійське місто Буенавентура – називають найнебезпечнішим в країні. Воно є епіцентром світового наркотрафіку. Про нього не знайдеш інформації в путівниках, а відеосюжети звідти – справжня рідкість. Все через високий рівень злочинності в місті. Буенавентура стала епіцентром зіткнень між різними озброєними угрупованнями, кожне з яких тримає свій район і постійно намагається захопити новий, щоб розширити сферу впливу та свій бізнес. Але чітких покажчиків, де проходить кордон між ними, не існує. Тому місцеві жителі називають такі кордони невидимими і найбільш за все бояться їх перетнути. Якщо помилково перейдеш невидимий кордон, це може коштувати життя. Дмитро Комаров разом з командою ризикнув відвідати місто та показати його зсередини. Як живуть місцеві у такому небезпечному місті, та чим закінчиться одна з найекстримальніших екскурсій команди в Буенавентурі? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 10 випуск від 05.05.2023.

10 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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