Світ навиворіт. Колумбія 10 випуск від 05.05.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна
5 травня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 10 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 05.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: колумбійське місто Буенавентура – називають найнебезпечнішим в країні. Воно є епіцентром світового наркотрафіку. Про нього не знайдеш інформації в путівниках, а відеосюжети звідти – справжня рідкість. Все через високий рівень злочинності в місті. Буенавентура стала епіцентром зіткнень між різними озброєними угрупованнями, кожне з яких тримає свій район і постійно намагається захопити новий, щоб розширити сферу впливу та свій бізнес. Але чітких покажчиків, де проходить кордон між ними, не існує. Тому місцеві жителі називають такі кордони невидимими і найбільш за все бояться їх перетнути. Якщо помилково перейдеш невидимий кордон, це може коштувати життя. Дмитро Комаров разом з командою ризикнув відвідати місто та показати його зсередини. Як живуть місцеві у такому небезпечному місті, та чим закінчиться одна з найекстримальніших екскурсій команди в Буенавентурі? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 10 випуск від 05.05.2023.