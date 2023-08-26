Світ навиворіт. Колумбія 9 випуск від 28.04.2023 дивитися онлайн

26 серпня 2023 13:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Колумбія 9 випуск від 28.04.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 28.04.2023)
Пресслужба каналу 1+1

28 квітня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 9 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 28.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: мандрівник познайомиться з колумбійським модельєром, який створює куленепробивний одяг, і відвідає фабрику, де шиють речі, що рятують життя. Колумбія відома не тільки покладами дорогоцінного каміння і запальними танцями, але і високим рівнем злочинності. Тому питання безпеки для колумбійців надзвичайно важливе. Колумбійський модельєр Мігель Кабальєро знайшов спосіб, як поєднати моду та безпеку. Його навіть називають «Армані» куленепробивного одягу. Цікаво, що тисячі таких колумбійських жилетів зараз захищають життя українців. Колумбійський модельєр особисто для Дмитра Комарова провів екскурсію фабрикою, яка розташована на околиці Боготи. Та щоб перевірити надійність броньованого одягу, журналісту довелось зважитись на ризикований трюк. Дмитро Комаров одягне броньовану куртку та дозволить вистрілити в себе. Чи дійсно одяг колумбійського дизайнера здатен зупинити кулю і що здивувало Дмитра Комарова? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 9 випуск від 28.04.2023.

9 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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