Світ навиворіт. Колумбія 8 випуск від 21.04.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2023)
Пресслужба каналу 1+1
21 квітня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 8 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 21.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 8 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: мандрівник продовжує досліджувати Колумбію та знайомити вас з екстраординарними людьми. Ця людина – знаменитість міста Калі. Місцеві жителі називають цю людину «живий череп», причому в самому прямому розумінні і навряд чи хтось захотів би зустріти цю людину в темному провулку. Зовнішність цього хлопця у багатьох викликає шок, адже 25-річний татуювальник Калака дійсно нагадує череп, що розмовляє. Хто він такий, як виглядає, чим живе і чи справді на вулицях Калі можна зустріти справжнього зомбі? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 8 випуск від 21.04.2023.