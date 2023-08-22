Світ навиворіт. Колумбія 7 випуск від 14.04.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 14.04.2023)
Пресслужба каналу 1+1
14 квітня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 14.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 7 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: мандрівник із командою проєкту стануть свідками біблійного дива. Для цього вони вирушать до містечка Ла-Кумбре на пошуки чудотворця Брата Гермеса. Він – місцева знаменитість. До нього записуються за місяці і кажуть, що він творить справжні чудеса. Однак він не просто священик, він відомий як фахівець із вигнання темних сил, чи екзорцист. Чи дійсно у цієї людини є надздатності, чи має Дмитро Комаров нечисті сили і навіщо Олександру Дмитрієву знадобиться обряд очищення? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 7 випуск від 14.04.2023.