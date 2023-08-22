Світ навиворіт. Колумбія 7 випуск від 14.04.2023 дивитися онлайн

22 серпня 2023 08:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Світ навиворіт. Колумбія 7 випуск від 14.04.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 14.04.2023)
Пресслужба каналу 1+1

14 квітня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 14.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 24.06.2023)
Дивіться у 7 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: мандрівник із командою проєкту стануть свідками біблійного дива. Для цього вони вирушать до містечка Ла-Кумбре на пошуки чудотворця Брата Гермеса. Він – місцева знаменитість. До нього записуються за місяці і кажуть, що він творить справжні чудеса. Однак він не просто священик, він відомий як фахівець із вигнання темних сил, чи екзорцист. Чи дійсно у цієї людини є надздатності, чи має Дмитро Комаров нечисті сили і навіщо Олександру Дмитрієву знадобиться обряд очищення? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 7 випуск від 14.04.2023.

7 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу Світ навиворіт телешоу онлайн Дмитро Комаров відео телешоу 2023

Матеріали на тему

МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту
Анонси на ТВ

МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту
Полкан 1 сезон: дивитися 13 серію онлайн
Серіали

Полкан 1 сезон: дивитися 13 серію онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2023)
Телешоу

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2023)
Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом – рецепт від Алекса Якутова
Їжа та рецепти

Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом – рецепт від Алекса Якутова
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії

Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії
Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом
«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято

«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято
Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!

Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!

Популярне відео

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом
Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!

Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK