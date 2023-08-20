Світ навиворіт. Колумбія 6 випуск від 07.04.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2023)
Пресслужба каналу 1+1
7 квітня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 07.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 6 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: Дмитро Комаров в Колумбії стане учасником одних з найекстремальніших перегонів світу, а також покаже залаштунки забороненої у багатьох країнах шоу кориди. Спершу мандрівник відвідає місто Манісалес, де вже 65 років поспіль проходить колоритний фестиваль. Дмитру Комарову випала нагода стати не тільки гостем фестивалю, а й взяти участь у перегонах на тарантасах, які вважаються одними з найекстремальніших і найнебезпечніших у світі. Мандрівник на своєму досвіді переконається у ризикованості перегонів: участь Дмитра Комарова у змаганнях на тарантасах закінчиться викликом швидкої. У продовженні колумбійської експедиції команда Світу навиворіт відкриє залаштунки традиційної кориди, яка поступово відходить у минуле. Щороку все більше країн забороняють кориду. Попри це, в колумбійському місті Манісалес бої з биками все ще дозволені. Ведучий покаже глядачам виступи найвідоміших матадорів світу і стане свідком рідкісного ритуалу під час кориди. Чим закінчаться перегони Дмитра Комарова на тарантасах та як бик може врятуватись на кориді? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 6 випуск від 07.04.2023.