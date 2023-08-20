Світ навиворіт. Колумбія 6 випуск від 07.04.2023 дивитися онлайн

20 серпня 2023 12:23 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Світ навиворіт. Колумбія 6 випуск від 07.04.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.04.2023)
Пресслужба каналу 1+1

7 квітня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 07.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожМастерШеф. Професіонали-4: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 08.04.2023)
Дивіться у 6 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: Дмитро Комаров в Колумбії стане учасником одних з найекстремальніших перегонів світу, а також покаже залаштунки забороненої у багатьох країнах шоу кориди. Спершу мандрівник відвідає місто Манісалес, де вже 65 років поспіль проходить колоритний фестиваль. Дмитру Комарову випала нагода стати не тільки гостем фестивалю, а й взяти участь у перегонах на тарантасах, які вважаються одними з найекстремальніших і найнебезпечніших у світі. Мандрівник на своєму досвіді переконається у ризикованості перегонів: участь Дмитра Комарова у змаганнях на тарантасах закінчиться викликом швидкої. У продовженні колумбійської експедиції команда Світу навиворіт відкриє залаштунки традиційної кориди, яка поступово відходить у минуле. Щороку все більше країн забороняють кориду. Попри це, в колумбійському місті Манісалес бої з биками все ще дозволені. Ведучий покаже глядачам виступи найвідоміших матадорів світу і стане свідком рідкісного ритуалу під час кориди. Чим закінчаться перегони Дмитра Комарова на тарантасах та як бик може врятуватись на кориді? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 6 випуск від 07.04.2023.

6 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу Світ навиворіт телешоу онлайн Дмитро Комаров відео телешоу 2023

Матеріали на тему

Полкан 1 сезон: дивитися 13 серію онлайн
Серіали

Полкан 1 сезон: дивитися 13 серію онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 24.06.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 24.06.2023)
Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!
Меломан

Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
МастерШеф 12 сезон: на проєкті відбудеться весілля захисників «Азовсталі», які рік провели в полоні

МастерШеф 12 сезон: на проєкті відбудеться весілля захисників «Азовсталі», які рік провели в полоні
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
Задоволення без розчарувань: як вибрати ідеальний вібратор

Задоволення без розчарувань: як вибрати ідеальний вібратор

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK