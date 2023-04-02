Світ навиворіт. Колумбія 5 випуск від 31.03.2023 дивитися онлайн

2 апреля 2023 17:56 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Колумбія 5 випуск від 31.03.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

31 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 5 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 31.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: Дмитро Комаров в Колумбії розповість про зворотну сторону смарагдового бізнесу та візьме інтерв’ю у кілерів, що брали участь у смарагдових війнах. Більше 30 років назад у містечку Мусо відбулись «смарагдові війни» – одні з найдраматичніших подій для цього регіону, про які місцеві жителі воліють не згадувати. Дмитру Комарову вдалось поспілкуватись з чоловіком, який був учасником смарагдової війни. Він поділився подробицями про те, як потрапив у банду, що відбувалось в ті часи, та як йому, одному з небагатьох, вдалось врятуватись. Також журналіст отримав унікальну можливість взяти інтервʼю у кілерів з двох ворогуючих банд. Скільки платили за участь у банді, про життя після страшних подій, та чи шкодують вони зараз про минуле – про все це Дмитро Комаров запитає у кілерів під час ексклюзивного інтервʼю. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 5 випуск від 31.03.2023.

5 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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