Світ навиворіт. Колумбія 4 випуск від 24.03.2023 дивитися онлайн

25 марта 2023 16:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Колумбія 4 випуск від 24.03.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

24 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 4 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 24.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: Дмитро Комаров вирушить до міста Мусо, яке ще називають смарагдовою столицею або «казино серед Анд». Все тому, що 90% найдорожчих каменів у світі видобувають саме в шахтах поблизу, а знайти «свій» камінь та вміти розбагатіти тут може кожен. Дмитро Комаров випробує на собі особливості роботи шахтарем та спуститься до копальні, глибиною 18 метрів. Добування смарагдів там проводитиметься за допомогою буріння. Вручну шахтарі обробляють сотні кілограмів породи. Ця праця – не для слабких. Крім того, у новому випуску, мандрівник познайомиться з чоловіком, якому вдалося на шахті знайти омріяний камінь та стати мільйонером. На що він витратив виручені кошти та як пройшов робочий день Дмитра Комарова у смарагдовій шахті? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 4 випуск від 24.03.2023.

4 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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