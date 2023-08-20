Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023 дивитися онлайн

20 серпня 2023 12:04 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 24.06.2023)
Пресслужба каналу СТБ

24 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 14 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 24.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: сьогодні ви не тільки дізнаєтесь більше про українську кухню та навчитеся готувати автентичні страви, а й ближче познайомитеся з переможцем шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон Артемом Кабулахіним. Які він має плани після завершення кулінарного проєкту? Що відбувається між Артемом та Вікторією Сопіною? Не пропустіть найцікавіше!

Артем Кабулахін принесе страву, назву якої не можна вимовляти на кухні популяризатора української кухні. І ні, це не «Олів'є», а… «Шуба»! Так, список таких страв поповнюється з кожним випуском. Що поганого у цьому салаті? Чому українцям варто відмовитись від радянської кухні? І чим замінити улюблені страви доби совка без втрати смаку? Про це все дізнайтесь у відео! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023.

14 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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