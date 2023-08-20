Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023 дивитися онлайн
24 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 14 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 24.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Артем Кабулахін принесе страву, назву якої не можна вимовляти на кухні популяризатора української кухні. І ні, це не «Олів'є», а… «Шуба»! Так, список таких страв поповнюється з кожним випуском. Що поганого у цьому салаті? Чому українцям варто відмовитись від радянської кухні? І чим замінити улюблені страви доби совка без втрати смаку? Про це все дізнайтесь у відео! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 14 випуск від 24.06.2023.
14 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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