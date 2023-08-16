Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023 дивитися онлайн

16 серпня 2023 22:52 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Пресслужба каналу СТБ

10 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 12 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 10.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожМастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Дивіться у 12 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: ми відкриємо для вас нові фарби пшениці і доведемо: її можна їсти замість рису чи сочевиці! Зруйнувати стереотипи щодо пшениці непросто, у цій справі потрібні професіонали. Тому Євген Клопотенко захоче долучити до цього завдання відомого українського ведучого, люблячого чоловіка та батька Григорія Решетника. Разом вони приготують салат із української пшениці, який стане гарною альтернативою радянським салатам. Більше того, зможе змінити ваше ставлення до пшениці. Також шеф-кухар поділиться рецептом полтавських галушок із чорними лисичками. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023.

12 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу телешоу онлайн відео Григорій Решетник Євген Клопотенко Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком телешоу 2023

Матеріали на тему

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Телешоу

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято
Новини

«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято
Юлія Зорій дала поради, як влаштувати вихідні з близькою людиною
Новини

Юлія Зорій дала поради, як влаштувати вихідні з близькою людиною
Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії
Новини

Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства

Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства
МастерШеф 12 сезон: на проєкті відбудеться весілля захисників «Азовсталі», які рік провели в полоні

МастерШеф 12 сезон: на проєкті відбудеться весілля захисників «Азовсталі», які рік провели в полоні

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK