Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Пресслужба каналу СТБ
10 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 12 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 10.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 12 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: ми відкриємо для вас нові фарби пшениці і доведемо: її можна їсти замість рису чи сочевиці! Зруйнувати стереотипи щодо пшениці непросто, у цій справі потрібні професіонали. Тому Євген Клопотенко захоче долучити до цього завдання відомого українського ведучого, люблячого чоловіка та батька Григорія Решетника. Разом вони приготують салат із української пшениці, який стане гарною альтернативою радянським салатам. Більше того, зможе змінити ваше ставлення до пшениці. Також шеф-кухар поділиться рецептом полтавських галушок із чорними лисичками. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 12 випуск від 10.06.2023.